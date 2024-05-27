مصدر يوضح لمصراوي الموقف القانوني لرمضان صبحي بعد خطاب منظمة المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أوضح مصدر الموقف القانوني للاعب بيراميدز رمضان صبحي بعد وصول خطاب رسمي من منظمة المنشطات لناديه بإيقافه بشكل مؤقت.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، أن من حق اللاعب التظلم على القرار خلال 10 أيام.

وأوضح مصدر في وقت سابق أن رمضان صبحي تم استبعاده من التواجد مع بيراميدز في قائمته لمباراة الجونة حتى حضوره جلسة استماع يوم 6 يونيو المقبل، بحسب بيان أرسلته المنظمة المصرية للمنشطات للنادي.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كشف عن تلقي الاتحاد خطابًا من مكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز

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