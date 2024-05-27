"10 أهلي و4 زمالك وعودة صلاح".. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن القائمة التي سيخوض بها مباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت القائمة سيطرة من قبل لاعبي الأهلي بواقع 10 لاعبين و4 من الزمالك، فيما عاد محمد صلاح للتواجد مع المنتخب في ظهور أول تحت قيادة حسام حسن.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفي شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعه (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفي فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

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