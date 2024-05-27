رمضان ولاعبي الأهلي.. الخليج 365 يكشف سبب تأخير إعلان قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان من المقرر إعلان القائمة صباح اليوم الأحد، وهو لم يحدث.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أسباب تأخير إعلان القائمة النهائية للفراعنة.

وأوضح المصدر أن التأخير جاء بسبب خلافات حول مواعيد إنضمام اللاعبين وابرزهم لاعبي الأهلي.

وأكد المصدر أن أزمة رمضان صبحي بعد الخطاب الذي وصل لبيراميدز من منظمة المنشطات اليوم الأحد، حيث كان اللاعب متواجدا في القائمة، وفضل الجهاز الفني التأني لحين اختيار بدائل.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ـ مصطفي شوبير (الأهلي) ـ محمد عواد (الزمالك) ـ مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) ـ رامي ربيعة (الأهلي) ـ ياسر إبراهيم (الأهلي) ـ أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) ـ محمد هاني (الأهلي) ـ أكرم توفيق (الأهلي) ـ محمد حمدي (بيراميدز) ـ أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) ـ حمدي فتحي (الوكرة القطري) ـ أحمد نبيل "كوكا"(الأهلي) ـ إمام عاشور (الأهلي) ـ أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) ـ ناصر ماهر (الزمالك) ـ محمد صلاح (ليفربول) ـ مصطفي فتحي (بيراميدز) ـ محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (الإسماعيلي) - أحمد أمين أوفا (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).

الجدير بالذكر، يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6/6/2024، ثم مواجهة غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام.

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