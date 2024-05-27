"صفقة سهل إنهائها".. من هو يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان الذي يراقبه مسؤولو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير في وقت سابق عن وجود اهتمام من قِبل نادي الزمالك بإتمام التعاقد مع لاعب نهضة بركان المغربي يوسف الفحلي.

وذكر موقع الأنباء المغربي مؤخرًا أن نادي الزمالك سيُرسل مسؤولين لإنهاء التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع المغربي أن اللاعب ينتهي تعاقده مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري 2023/2024 مما يسهل الصفقة حال الاتفاق؛ حيث ستكون انتقال حر.

وكان اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم قد انضم لصفوف نهضة بركان في موسم 2021/22 قادمًا من صفوف حسنية أكادير.

الفحلي الذي سبق له ومثّل المنتخب المغربي الأولمبي في 4 مباريات خاض مع نهضة بركان منذ انضمامه 106 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

هذا يأتي بعدما شارك اللاعب مع حسنة أكادير في 89 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا صنع خلالها 16 لزملائه.

يُذكر أن الزمالك لن يستطع قيد اللاعب حال تم الاتفاق معه إلا بعد حل أزمة إيقاف القيد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كشف عبر موقع الرسمي عن صدور قرار بتاريخ يوم 15 مايو الجاري بإيقاف نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد بسبب مستحقات أحد مساعدي مدربه الأسبق البرتغالي فيريرا.

ويُعد ذلك هو الإيقاف الثاني للزمالك بعدما صدر قراراً بتاريخ 24 أبريل الماضي بإيقاف الزمالك لثلاث فترات قيد بسبب مستحقات لاعبه المغربي الأسبق خالد بو طيب.



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