الصديقان يهزمان المرض ويصعدان إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استطاع نادي ساوثهامبتون حجز بطاقة الصعود الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف نظيف في نهائي "البلاي أوف"، ليلحق بـ ليستر سيتي وإبسويتش تاون.

وشهد موسم صعود ساوثهامبتون قصة عظيمة للاعبان في الفريق انتصرا على المرض من وقت قريب، ديفيد بروكس وويل سمالبون.

صراع ديفيد بروكس مع السرطان

في أكتوبر 2021 تم تشخيص بروكس بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية، الذي اكتشفه الطاقم الطبي لمنتخب ويلز أثناء الاستعداد لمباراتي جمهورية التشيك وإستونيا، بعد أن أبلغ اللاعب عن أعراض مرادفة لتشخيص السرطان.

وقال بروكس للطاقم الطبي إنه يعاني من صعوبة في النوم، وكان يعاني من التعرق الليلي، ولاحظ انخفاضا مفاجئا في الوزن ولم يتمكن من تحريك ساقيه إلى حيث يريد.

وقال بروكس إنه وجد في البداية أن علاج السرطان ليس بالصعوبة التي كان يخشى منها قبل أن تظهر الحقيقة بعد المرتين الثانية والثالثة من العلاج الكيميائي.

وقال لصحيفة "ذا جارديان": "كانت صديقتي تأتي إلى كل علاج كيميائي وأتذكر أنني كنت أحاول النوم حتى لا أشعر بالمرض".

وعن عودته، أضاف: "لقد فقدت كل جزء من عضلاتي واكتسبت أكثر من 15 كجم من الوزن، لذلك كنت بحاجة إلى التخلص من ذلك واكتساب العضلات قبل أن أتمكن حتى من التفكير في النزول إلى الملعب مرة أخرى".

وقال بروكس إنه تمكن من الاحتفال بصعود بورنموث الموسم الماضي لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل أن يشعر "بصعوبة التنفس تماما".

وانضم إلى فريق ساوثهامبتون في الشامبيونشيب بعد أن غاب عن كرة القدم لمدة 18 شهرًا عقب تشخيص إصابته بالمرحلة الثانية من سرطان الغدد الليمفاوية، وعاد إلى اللعب في مارس الماضي، ليصعد اليوم للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.

ويل سمالبون من الصليبي إلى الثعلبة

في يناير 2021، خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام ليستر سيتي، اصطدم لاعب خط الوسط بلاعب الفريق المضيف تيموثي كاستاني واستمر في اللعب في البداية، معتقدًا أنه كان يعاني من كدمة في الركبة.

وفي الأسبوع التالي، أظهرت نتائج الفحص أن سمولبون قد تعرض بالفعل لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، مما أدى إلى غيابه لمدة 10 أشهر.

ولم تضع إصابة الرباط الصليبي الأمامي نهاية مفاجئة لموسمه الرائع في فريق ساوثهامبتون، لكنه أيضًا تأثر بوباء كوفيد-19 وليس ذلك فحسب، بل تزامنت أيضًا مع تشخيص إصابته بالثعلبة.

وبعد تعافيه من الصليبي، أمضى موسم 2022/23 على سبيل الإعارة في ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى، وعاد في بداية الموسم 2024 إلى ساوثهامبتون وصعد معهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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