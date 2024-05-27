الاتحاد المصري يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود اللقاء حكم الساحة محمد معروف ويعاونه كل من، أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح وإبراهيم محمد.

ويجلس في غرفة الفيديو "VAR" عمرو الشناوي ويعاونه محمود وفا.

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء.

وفاز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في التاريخ على حساب نهضة بركان يوم الأحد الماضي.

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