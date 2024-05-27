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"الأهلي يروح كل فرق أفريقيا مبسوطة".. مقدمة نارية لإبراهيم فايق في أول حلقات برنامجه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

بدأ الإعلامي، إبراهيم فايق، أولى حلقات برنامجه الجديد "الكورة مع فايق" على قناة أم بى سي مصر، بمقدمة نارية عن الأهلي والفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم فايق: "إنه الأهلي يا سادة "بابا الشغلانة" صاحب الماضي، ومالك الحاضر، وصانع المستقبل إنه الأهلي ملك الزمان والمكان وصاحب الكلمة العليا والسطوة والهيمنة".

وأضاف: "اللقب الـ12 الذي حققه الأهلي طبيعي جدا للجمهور اللي قبل ما اللاعيبة ترجع البيت تصدر هاشتاج الـ13 يا أهلي".

وأتم: "مع الأهلي لازم تحاسب، عشان لو معرفتش تحاسب الأهلي هيخليك تحاسب على المشاريب والعدة والكهارب وكل كافة شيء، الأهلي يروح كل فرق أفريقيا مبسوطة".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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