كولر: لا يوجد لديّ حب وكره.. والجماهير تُطالبني بالنسخة 13 من الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن سياسته في اختيار القائمة لا تعتمد على الحب والكرة والفريق ينجح حين يكون الفريق على قلب رجل واحد.

وأضاف كولر، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" على فضائية MBC2 اليوم الثلاثاء:"لديّ بالقائمة 32 لاعبًا ولن تكون كل المجموعة معي في الوقت ذاته ولكن الجميع يُساعد لننجح وبالنسبة لي لا يوجد لاعب مهم وآخر لا ولكن عليّ أن أخذ القرار وأكون حزينا لعدم اختياري البعض ولكن هذه هي كرة القدم وفي المحاضرة قبل مباراة الترجي قلت لهم جميعكم مهم بالنسبة لي والمكسب لن يتحقق إلا لو كنا على قلب رجل واحد ولا يوجد لديّ حب وكره بل أحب كل اللاعبين والأهلي فريق كبير لابد أن يكون القرار كرة".

وتابع المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مازحاً:"حين أقابل الناس في الشارع يتحدثون مع عن التتويج بالنسخة الـ 13 من دوري أبطال أفريقيا أكون سعيد جداً بذلك ولكن أمزح مع الناس بأن دعونا نحتفل يومين فيردون سننتظرك بعد غد".

وكان الأهلي قد توّج يوم أمس السبت بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي.

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