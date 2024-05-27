شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للساق الواحدة: التأهل لنهائيات كأس العالم كان حلما وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر التركي مرات بحر مدرب منتخب مصر لكرة القدم الساق الواحدة، عن سعادته بخطف تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز صعب بثنائية مقابل هدف أمام تنزانيا خلال لقاء تحديد المراكز السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، والتي تقام على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت، تحت رعاية شركة ستادات للاستثمار الرياضى.

وأضاف بحر في تصريحات عقب اللقاء: تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم، وهذه هدية الله.

وتابع: واجهنا ظروف صعبا، ولكننا نجحنا في خطف بطاقة التأهل بفضل اللاعبين.

واختتم التركي تصريحاته قائلا: كنا نتمنى إسعاد الجماهير والتأهل لكأس العالم، وهذا كان حلما وتحقق.

بتلك النتيجة نجح منتخب مصر في حسم تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة، المقرر إقامتها في 2026، وذلك بعد حسم المركز السابع على حساب منتخب تنزانيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائري نظيره النيجيري على المركزين الثالث والرابع.