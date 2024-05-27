شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة الـ25 بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين فى غاية القوة والأهمية، حيث يلتقى بيراميدز مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الزمالك.

وتأجلت مباراة الاهلى وزد إف سى في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا التي فاز بها ليتوج بطلا للقارة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 27 مايو

بيراميدز & الجونة..4 عصراً

الاتحاد السكندري & الزمالك..7 مساءً

جدول هدافي الدوري المصري

وقبل مباريات اليوم الاثنين، يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.