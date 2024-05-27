شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: بدء معسكر منتخب مصر 28 مايو استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق المعسكر يوم 28 مايو الجاري، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف إبراهيم حسن، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيدخل معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة، على أن يتم التدريب باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وجاءت القائمة كالتالي:



وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، احمد فتوح ، مروان عطية، حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا، إمام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.