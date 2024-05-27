شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب رفع الأثقال البارالمبي بحصد 9 ميداليات في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب رفع الأثقال البارالمبي المصري لحصوله بـ 9 ميداليات متنوعة في كأس العالم بالمكسيك.

حيث حقق هادي صموئيل الميدالية الفضية في منافسات وزن 49 كجم برفع ثقل يبلغ 156 كجم، بعد منافسة قوية مع بطل كوبا، حيث كان الفارق بينهما كجم واحد فقط. كما حققت أماني الدسوقي الميدالية الفضية في فئة وزن فوق 86 كجم، في حين فازت إيناس الجبالي بالميدالية الذهبية في فئة وزن 41 كجم. أميمة عمر توجت بالميدالية البرونزية في فئة وزن 50 كجم.

وتمكنت اللاعب طه عبدالمجيد من الفوز بالميدالية الفضية فين فئة وزن 54 كجم، بينما فاز محمود صبري بالميدالية الذهبية في فئة وزن 80 كجم. ،صباح عبد الفتاح حققت الميدالية الذهبية في فئة وزن 61 كجم، وحصل هاني عبد الهادي على الميدالية الذهبية في فئة وزن 97 كجم. أخيرًا، فازت أمل حنفي بالميدالية الفضية في فئة وزن 79 كجم.

وعبر أشرف صبحي عن اعتزازه بفوز منتخب رفع الأثقال البارالمبي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس العمل الجاد والتفاني الذي يقوم به الرياضيون والجهاز الفني. كما أعرب عن تقديره لمجهودات اللاعبين وتفانيهم في تحقيق النجاح.