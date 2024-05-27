شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والإتحاد السكندري، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم الحكام كالتالى: "محمد معروف حكم ساحة، أحمد توفيق طلب مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، إبراهيم محمد حكم رابع، عمرو الشناوي حكم فار، محمود وفا حكم مساعد فار".

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء غد، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة، حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة، حقق 9 انتصارات و9 تعادلات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكهم 30.

فيما يدير محمد سلامة مباراة بيراميدز والجونة في بطولة الدوري، والمقرر لها اليوم الإثنين أيضا.