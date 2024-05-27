شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث: حصدت 90 بطولة مع الأهلى وحلمى القادم السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عم حارث عامل غرفة ملابس الأهلي على تتويج النادي بلقب أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه وفي تاريخ الأهلي، مبديا سعادته بهذا الإنجاز.

وقال عم حارث، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر: "مش فاكر كام بطولة حصلت عليها مع الأهلي، لكنها تقترب من 90 بطولة في كل المسابقات".



ووجه عامل غرفة ملابس الأهلي الشكر لكل القائمين على تنظيم نهائي أبطال إفريقيا سواء في النادي أو في الاتحاد الأفريقي.



وأضاف: "سعدت برقصي مع أفشة في المباراة النهائية، وشاهدت صوره وهو يرفعني، وهناك علاقة طيبة بيني وبين جميع اللاعبين دون استثناء".



وختم تصريحاته: "الأهلي يعني لي الكثير، وحلمي القادم هو الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، ونفسي أنهي حياتي في الأهلي".