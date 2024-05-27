شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يغيبون عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، قائمة اللاعبين، استعدادا للاتحاد، والتى ضمت حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى 11 لاعبا لأسباب مختلفة، وهم:

أحمد حمدى الرباط الصليبى

محمود حمدى الونش الرباط الصليبى

محمد عبد الشافى الرباط الصليبى

محمود شيكابالا إصابة في العضلة الامامية

مصطفى الزنارى أصابة في العضلة الخلفية

سيف جعفر لأسباب فنية

ترافيس موتيابا لأسباب فنية

مهاب ياسر لأسباب فنية

يوسف أوباما لأسباب فنية

محمود علاء لأسباب فنية

محمد عاطف لأسباب فنية