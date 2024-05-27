شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمهاجم إنبى بعد انضمامه لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي: "تلقيت خبر انضمامي لقائمة منتخب مصر خلال تواجدي مع أصدقائي"، مشيراً إلى أنه كان يتمنى التواجد في قائمة منتخب مصر منذ فترة ويسعى للظهور بشكل مميز.

وأضاف مهاجم إنبي، في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "وكيلي أحمد رأفت أول من بارك لي بعد انضمامي لمنتخب مصر".

وتابع أحمد أمين أوفا: أتعلم من حسام حسن داخل الملعب وهو بالنسبة لي أسطورة بالطبع وأحاول السير على خطاه.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفى فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.