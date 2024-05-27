شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث يعلن اعتزاله نهاية الموسم بعد 45 سنة خدمة فى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عم حارث، أقدم عامل مهمات في النادي الأهلي ، اعتزاله نهاية الموسم الحالي بعد أكثر من 45 عاما في هذا الدور الهام.

وقال عم حارث في في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر ، إنه سيرحل عن النادي الذي عشقه طوال هذه السنوات بعد نهاية مسابقة الدوري المصري الحالية ، وأكد أن علاقته الوطيدة مع اللاعبين والجماهير ستبقى خالدة في ذاكرة الجميع.

علق عم حارث عامل غرفة ملابس الأهلي على تتويج النادي بلقب أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه وفي تاريخ الأهلي، مبديا سعادته بهذا الإنجاز.

عم حارث، الذي بدأ عمله في النادي عام 1973، أصبح من أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ النادي الأهلي. فقد حقق معه العديد من الإنجازات، ليصل إلى 90 بطولة كاملة مع الفريق، بما في ذلك 12 لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال عم حارث، : "مش فاكر كام بطولة حصلت عليها مع الأهلي، لكنها تقترب من 90 بطولة في كل المسابقات".

ووجه عامل غرفة ملابس الأهلي الشكر لكل القائمين على تنظيم نهائي أبطال إفريقيا سواء في النادي أو في الاتحاد الأفريقي.



وأضاف: "سعدت برقصي مع أفشة في المباراة النهائية، وشاهدت صوره وهو يرفعني، وهناك علاقة طيبة بيني وبين جميع اللاعبين دون استثناء".



وختم تصريحاته: "الأهلي يعني لي الكثير، وحلمي القادم هو الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك، ونفسي أنهي حياتي في الأهلي".