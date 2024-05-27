شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت فى نهائى كأس مصر لشباب الطائرة ويتوج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 19 سنة على نظيره بتروجت بنتيجة 3/1 ، في نهائي كأس مصر للشباب على صالة أكاديمية الشرطة ليتوج باللقب ، بعد تأهل الأحمر للنهائي بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة، وشهد أداءً قويًّا ومميزًا من اللاعبين، لينجح الفريق الأحمر في النهاية في التأهل إلى نهائي الكأس، ليواجه بتروجت في النهائى.

أما على صعيد السيدات لنفس المرحلة السنية ، حصل دلفى على المركز الأول و وادى دجلة على المركز الثانى و الزمالك ثالثا .



وعقد اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مؤتمراً صحفياً عصر السبت الماضى ، لتقديم فرناندو مونزو لتوقيع عقود تدريب منتخب الرجال بحضور لاعبى المنتخب.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مؤخرا، تعيين الإسباني "فرناندو مونزو" مديرًا فنيًا المدير الفني الحالي للأهلي مدربا لمنتخب مصر للرجال، ليقود الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 المقرر لها الصيف المقبل.