عودة صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية