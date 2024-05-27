عودة صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وجاءت القائمة كالتالي:
محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد عواد
مهدي سليمان
محمد عبد المنعم
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم
احمد رمضان بيكهام
محمد هاني
أكرم توفيق
محمد حمدي
احمد فتوح
مروان عطية
حمدي فتحي
أحمد نبيل كوكا
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
ناصر ماهر
محمد صلاح
مصطفى فتحي
محمود حسن تريزيجيه
مصطفى محمد
محمد الشامي
أحمد أمين أوفا
محمد شريف