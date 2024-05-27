شبانة: كولر سبب رئيسي في تتويج الأهلي باللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي زرع حالة من الانضباط التكتيكي داخل فريق الأهلي، ليقوده نحو التتويج بـ8 ألقاب محلية وقارية، مشيرًا إلى أن الفريق كان يعاني من الإصابات لفترات طويلة، ولم يشعر أحد بهذه الغيابات.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كولر يستحق الإشادة والتحية الذي سخر كل الإمكانيات التي يمتلكها الأهلي لصالح الفريق.. وسر نجاح المنظومة بأنه فريق كله نجوم، وليس نجم واحد".

وأضاف: "كولر لا يخرج لتبرير أي شئ، خصوصا في ظل الغيابات، لم نراه يتحدث في أي مؤتمر عن التأثر بغياب لاعب معين، كما أنه يمتاز بالهدوء والتركيز والتعامل بشكل جيد مع كل المنافسين، ويقوم بتأهيل لاعبيه نفسيا وبدنيا وفنيا بشكل رائع للغاية، ومارسيل كولر هو نجم بطولة دوري أبطال أفريقيا، لأنه أوصل النادي الأهلي لحالة كبيرة من الثبات الرائع".

وواصل: "جمهور الأهلي يستحق الإشادة والتحية، وهذا الانتماء لا يتأثر بأي شئ مطلقا، ودائمًا الجمهور المصري عندما ينتمي لشئ معين يدافع عنه بروحه، ولذلك لا نخاف على مصر مطلقا لأننا شعب يعشق هذا البلد".

وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد في لقاء الإياب الذي أقيم في ستاد القاهرة أمس.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على استاد رادس ليحسم الفريق الأحمر اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بهدف سجله روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن الشوط الأول.