محمد شوقي: تفاؤل كبير في الأهلي بشأن علي معلول

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الشديدة بتتويج فريق الكرة بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، مشيرًا إلى أنه معتاد على القلق الشديد قبل المواجهات الصعبة، موجهًا التهنئة لجماهير النادي في كل مكان.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كان هناك تنظيم رائع لمباراة الأهلي والترجي التونسي، وأنا كعضو مجلس إدارة كنت شاهدًا على تحقيق العديد من البطولات الإفريقية".

وأضاف: "مارسيل كولر ولاعبي الأهلي قدموا مستوى رائع خلال البطولة، والجهاز الفني واللاعبين تحملوا ضغوط كبيرة ولابد أن نوجه لهم التحية والشكر، وهم يعلمون قدر النادي جيدًا، وإن شاء الله سوف نستمر في تحقيق الألقاب".

وواصل: "منذ عام 1982 كنت موجودًا في كل المباريات النهائية مع النادي الأهلي وفي جنوب أفريقيا والكاميرون والمغرب وتونس، كنت دائمًا موجودًا مع الأهلي كمشجع قبل أن أكون عضوًا في مجلس الإدارة".

وأكمل: "محمود الخطيب أيضا رجل أسطوري في النادي الأهلي، وله دور عظيم مع القلعة الحمراء".

وأتم: "علي معلول أجرى جراحة أكيليس، وهناك تفاؤل طبي بحالته، وسيبدأ التأهيل بشكل متدرج، والطبيب الذي أجرى الجراحة كان متفائلا بعودته في أقرب وقت".

وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد في لقاء الإياب الذي أقيم في ستاد القاهرة أمس.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على استاد رادس ليحسم الفريق الأحمر اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بهدف سجله روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن الشوط الأول.