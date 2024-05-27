رجب عبد القادر: أطالب برحيل بيريرا رئيس لجنة الحكام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري أن فريقه تعرض للظلم في مباراة مودرن فيوتشر في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز اليوم.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا يحتج خلاله على حكم مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في الدوري.

وتعادل المصري مع فيوتشر سلبيا في الجولة 25 من الدوري، وشهدت المباراة طرد ميدو جابر لاعب الفريق البورسعيدي بصافرة الحكم هشام القاضي.

وطرد ميدو جابر لاعب المصري في الدقيقة 57 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ادعاء السقوط داخل الـ18 ومطالبته الحصول على ركلة جزاء.

وقال رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق المصري تعرض لظلم تحكيمي أمام مودرن فيوتشر وأطالب برحيل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الفترة المقبلة ".

وتابع عبد القادر: "الحكم هشام القاضي ارتكب أخطاءً فادحة في مباراة المصري و مودرن فيوتشر ولابد من محاسبة المخطئ ".

بيان المصري ضد التحكيم بعد مباراة فيوتشر

"يعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن احتجاجها الرسمي على المهزلة التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم أمام فريق فيوتشر، والتي كان أبطالها حكم المباراة هشام القاضي وحكمى الفيديو وائل فرحان وشهاب راشد والذين تغاضوا جميعا عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة ولا يساورها أى شك في تعمد واضح ومخزى ومشين وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مدى مصلحة ثلاثي التحكيم فى عدم احتساب ركلة الجزاء الصحيحة بل وزاد الطين بلة قرار حكم المباراة الغريب بطرد لاعب المصري ميدو جابر في قرار كوميدي سيكون حديث القنوات الرياضية العالمية وليست المحلية فقط.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن هذا المشهد الذى حدث في مباراة اليوم لن يكون وصمة عار فى جبين التحكيم المصرى فحسب، بل هو وصمة عار فى جبين القائمين على إدارة الكرة المصرية الذين أفسحوا المجال لحكام مغمورين أصبحوا يؤثرون بشكل سلبي على نتائج المباريات وهو ما تكرر خلال عدد من المباريات للفريق المصري على مدار الموسم.

وتؤكد إدارة النادي المصري أنها تقدر كثيرا مشاعر الغضب التي تعتري ليس جماهير المصري فحسب بل كافة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتهم والتى ساءها هذا المشهد المخزي والذي تسبب في إثارة مشاعر الغضب الجماهيري.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أنه لن يقف مكتوف الايدى أمام المحاولات المعتمدة لإيقاف مسيرة الفريق الأول من قبل البعض ، مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادي المصري في حالة انعقاد وتشاور دائم لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي".