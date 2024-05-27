شريف عبدالمنعم: الأهلي يحتاج ضم ثنائي هجومي وظهير أيسر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، أن الأحمر عليه البحث عن تدعيمات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعداداً للموسم القادم.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ثنائي هجومي في الموسم المقبل بالاضافة إلى التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديل للتونسي علي معلول في الفترة المقبلة".

وأضاف:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي حقق العديد من المكاسب بعد التتويج الإفريقي على حساب الترجي التونسي ".

الأهلي يتوج باللقب الأفريقي ال12

وأحرز الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف وحيد في لقاء الإياب الذي أقيم في ستاد القاهرة أمس.

وكان الأهلي تعادل مع الترجي بدون أهداف في لقاء الذهاب على استاد رادس ليحسم الفريق الأحمر اللقب القاري للمرة 12 في تاريخه بهدف سجله روجير أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط من زمن الشوط الأول.