رئيس لجنة الحكام: المصري يستحق ركلة جزاء صحيحة ضد مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، أن نادي المصري البورسعيدي، يستحق ركلة جزاء صحيحة أمام مودرن فيوتشر، بالدوري المصري.

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وتابع أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الخطأ يقع على هشام القاضي حكم المباراة وتقنية الفيديو، التي جاءت لتحقيق العدالة ولا أعلم سبب العودة لمراجعة اللعبة".

وأضاف وجيه أحمد: "لا بد من محاسبة لجنة الحكام على المستوى الحالي، وحال تعطل تقنية الفيديو يتم إبلاغ الفريقين بوجود عطل وعند عودته يُبلغ به أيضًا".

واستطرد: "اللعبة ركلة جزاء صحيحة وحال عدم احتسابها لا يتم منح المهاجم انذار والتي أودت بطرده، وبالتالي هناك خطأ تحكيمي واضح أثر على نتيجة المباراة".

واختتم عن مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا: "الفريق التونسي لا يستحق أي ركلات جزاء والكرة الجدلية في يد إمام عاشور لا ترتقي للاحتساب".