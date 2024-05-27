محمد جمال: قرار معاقبة محمد حسن خاص بالجهاز الفني للإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعاني من سوء توفيق في المباريات الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وأعلن النادي الإسماعيلي، عن إيقاف لاعبه محمد حسن، لأجل غير مسمى، نظرًا لما بدر منه خلال مواجهة الدراويش اليوم أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق الإسماعيلي عانى من سوء التوفيق في أكثر من مباراة وإدارة الإسماعيلي لن توافق على رحيل أي لاعب إلا بموافقة إيهاب جلال".

وتابع جمال: " قرار معاقبة محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي متروك للجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بسبب ما بدر منه في مباراة البنك الأهلي ".

بيان الإسماعيلي ضد اللاعب محمد حسن

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي: "قرر الكابتن عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي".

جاء ذلك بسبب ما فعله اللاعب محمد حسن بين شوطي لقاء البنك الأهلي، حينما أمسك بالكاميرا وقام بتصوير الملعب وهو يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأوضح أن مسؤولي الإسماعيلي اعتبروا أن اللاعب لم يكن مركزًا مع الفريق، وما فعله نوع من الاستهتار، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بنتيجة 1-0 في الشوط الأول أمام البنك الأهلي.