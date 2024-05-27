مدرب الإسماعيلي يكشف تفاصيل أزمة محمد حسن

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمد إبراهيم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تفاصيل أزمة محمد حسن مهاجم الفريق التي حدثت أمس أثناء لقاء الفريق أمام البنك الاهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

-وقال حمد إبراهيم :" لقطة محمد حسن حدثت بين الشوطين أثناء إلقاء المحاضرة، في النهاية كل شئ له ثواب وعقاب وكان لابد من حفاظه على مشاعر الجماهير ومشاعر زملائك وهم خسرانين خاصة أن محمد حسن لاعب كبير وكان من المفترض ألا يفعل ذلك.."

وقرر عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، إيقاف اللاعب محمد حسن، لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق، بالإضافة إلى تغريمه 250 ألف جنيه، نظرا لما بدر منه خلال مباراة البنك الأهلي.

وعلى جانب آخر ، ظهرت ملامح الحزن على إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عقب تعادل الدراويش مساء أمس الأحد مع البنك الأهلي بهدفين ببطولة الدوري المصري الممتاز .

ورفض إيهاب جلال منح لاعبي الدراويش راحه سلبيه عقب التعادل وقرر مواصلة الانتظام في التدريبات بداية من اليوم الإثنين والتحضير المباراة القادمة .

ويبدأ الإسماعيلي اليوم التحضير لمواجهة نظيره فريق القناة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم الخميس القادم بدور ال٣٢ ببطولة كأس مصر .

وخلال لقاء الإسماعيلي والبنك الأهلي ، تقدم أسامة فيصل بالهدف الأهلي للبنك الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أضاف ياو أنور الهدف الثاني لفريق البنك في الدقيقة 75.

فيما قلص إيريك تراوري النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 80، بينما تعادل عمر ممدوح للدراويش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 23 نقطة.