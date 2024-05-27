أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، أمس الأحد، قائمة معسكر يونيو المقبل استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2026 برصيد 6 نقاط، حققهم من الفوز بمباراتين على جيبوتي بنتيجة 6-0، وسيراليون 2-0 في الجولة الثانية.

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وشهدت قائمة الفراعنة غياب كل من “أحمد حجازي، حسين الشحات ومحمد النني وعمر كمال عبد الواحد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا لأسباب فنية.

كما غاب كل من، أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي بسبب الإصابة.

وأيضًا أسامة جلال بسبب الإصابة ورمضان صبحي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى سام مرسي لأسباب فنية.

موعد مباراة مصر القادمة بعد إعلان القائمة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026