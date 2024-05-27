حقيقة انتقال مصطفى فتحي من بيراميدز إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة انتقال مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، إلى ناديه القديم الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت التقارير أن نادي بيراميدز وافق على رحيل لاعبه مصطفى فتحي إلى الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط وحيد.

وواصلت التقارير أن الشرط الذي وضعه نادي بيراميدز لرحيل فتحي هو حصول النادي السماي على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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وتابعت التقارير، أن مصطفى فتحي يضغط بقوة من أجل الرحيل عن بيراميدز والعودة لنادي الزمالك مرة آخرى.

وواصلت التقارير أن المسؤولين داخل نادي الزمالك تواصلوا مع اللاعب من أجل الاتفاق معه، مع وعد الزمالك له بتكثيف المفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل ضمه بنهاية الموسم الحالي.

وشارك مصطفى فتحي هذا الموسم في 28 مباراة مع بيراميدز، 17 مباراة في الدوري، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين، وفي دوري أبطال إفريقيا شارك في 7 مباريات، وأحرز 4 أهداف، وفي السوبر المصري شارك في مباراتين وأحرز هدفًا.