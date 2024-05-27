ضربة موجعة لـ النصر قبل موقعة نهائي كأس الملك السعودي ضد الهلال

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الهلال في نهائي كأس الملك السعودي أمام الهلال الغريم التقليدي.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الهلال في نهائي كأس الملك السعودي يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتأكد غياب اللاعب إيمريك لابورت عن العالمي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على نجم النصر لمدة مباراتين، بعدما تعرض للطرد في الجولة الماضية بدوري روشن ضد الرياض بشكل مباشر.

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وسيفقد العالمي لاعبه المحترف في المباراة المقبلة أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن لكرة القدم اليوم الإثنين.