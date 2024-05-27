بعد انضمامه لمنتخب مصر.. نجم الزمالك مهدد بالإيقاف

أكد الإعلامي أمير هشام أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات مهددًا بالإيقاف خلال الفترة المقبلة من قبل لجنة الانضباط.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “كان هناك جلسة استماع في لجنة الانضباط من مودرن فيوتشر، ضد ناصر ماهر لاعب الزمالك بسبب تصريحاته السابقة”.

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وتابع: “مودرن فيوتشر قدم مستندات بحصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية وهو من تخلف عن رحلة ليبيا”.

وأشار إلى أن نادي فيوتشر نفى كل تصريحاته التي أطلقها بأن اللاعب يملك مستحقات لدى النادي وطالب بإيقاف ناصر ماهر أو تغريمه ماديًا.

وانضم ناصر ماهر إلى قائمة منتخب مصر التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق السكندري، يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.