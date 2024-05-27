شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الاثنين 27 - 5 - 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لخوض مباراة الاتحاد السكندري اليوم الاثنين فى الدوري المصري، بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع مودرن فيوتشر فى اللقاء الذى أقيم مساء الخميس بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الاتحاد السكندري بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري

تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الاتحاد السكندري سلبياً مع زد إف سى فى الظهور الأخير بالمسابقة.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق 7 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و 9 تعادلات وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 30.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.