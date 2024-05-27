الامارات | منصور بن محمد: أجمل التهاني لقائد مسيرة إنجازات الإمبراطور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، والإدارة واللاعبين والجماهير بفوز الوصل بدوري أدنوك للمحترفين.

وقال سموّه على حسابه في منصة «إكس»: «الناموس.. وأجمل التهاني والتبريكات لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل وقائد مسيرة إنجازات الإمبراطور، وإلى إدارة ولاعبي وجماهير الوصل، بمناسبة الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وإحراز ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2023 - 2024. متمنين للوصل ولجميع أندية دبي المزيد من النجاح والإنجازات».