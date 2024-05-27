ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق كلوب بروج، في الفوز بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم، بعد انتفاضة متأخرة هذا الموسم، إذ تعادل دون أهداف على ملعبه مع جاره سيرل بروج مساء الأحد.

وحقق كلوب بروج، لقب الدوري البلجيكي، للمرة السادسة في آخر تسعة مواسم، والـ19 في تاريخه.

كلوب بروج يتوج بلقب الدوري البلجيكي الـ19 في تاريخه

وأنهى كلوب بورج، موسم 2023/2024، متفوقًا بنقطة واحدة على يونيون سان جيلواز وثلاث نقاط على أندرلخت اللذين كانا يأملان في الفوز بالبطولة في مباريات الجولة الأخيرة من الموسم.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى 50 نقطة مقابل 49 نقطة ليونيون بعد فوزه 2-صفر خارج ملعبه على ريسنج جينك، لكن أندرلخت خسر 3-1 خارج ملعبه أمام رويال أنتويرب بطل الموسم الماضي وتجمد رصيده عند 46 نقطة.

كلوب بروج بطلاً لـ الدوري البلجيكي

وفاز كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي، بعد تعادله سلباً مع ضيفه سيركل بروج، محققاً لقبه السادس في آخر تسعة مواسم.

فوز كلوب بروج باللقب أكمل نجاحاً لافتاً للفريق بقيادة مدرب مؤقت، بعدما أنهى الموسم التمهيدي المؤلّف من 30 مباراة في المركز الخامس، بفارق 19 نقطة خلف يونيون المتصدر.

وبعد انتهاء الموسم التمهيدي تدخل الأندية مسابقة مصغرة تضمّ ستة فرق للمنافسة على اللقب.

واستغنى كلوب بروج عن المدرب روني ديلا واستعان بالمدافع السابق نيكي هاين مدرب الفريق الرديف، قبل أن يخوض 10 مباريات من دون هزيمة في مجموعة الحسم.

وسيتأهل كلوب بروج مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يخوض يونيون الدور التأهيلي للمسابقة.