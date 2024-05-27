جالطة سراي بطلاً لـ الدوري التركي للمرة 24 في تاريخه

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق جلطة سراي، بلقب الدوري التركي للمرة الـ24 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره قونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، بالجولة 38 من بطولة الدوري.

كان جلطة سراي يتنافس مع فريق فنربخشة على تحقيق اللقب حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، حيث كان فنربخشة يأمل في هزيمة جلطة سراي والفوز في مباراته، الأمر الذي لم يتحقق.

جلطة سراي بطلاً للدوري التركي للمرة الـ24 في تاريخه

وأحرز ثلاثية جلطة سراي كل من ماورو إيكاردي ثنائية في الدقيقة 29، و51، بينما أضاف بيركان كوتلو الهدف الثالث في الدقيقة 53، وجاء هدف قونيا سبور الوحيد عن طريق لوكا بريب في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، يتصدر جلطة سراي جدول الدوري التركي برصيد 102 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي أنهى المسابقة باكتساح إسطنبول سبور بسداسية دون رد.