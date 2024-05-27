وليد صلاح الدين: حراسة مرمى المنتخب بين شوبير والشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين أن الخلاف في قائمة المنتخب بالنسبة له هو في وجود أفشة وإبراهيم عادل وكانا يتمنى تواجدهما وايضا دونجا على حساب كوكا البعيد عن المشاركة مؤخرا.

وتابع وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه بتمني في كأس العالم المقبلة الا يكون معدل أعمار اللاعبين في منتخب مصر أكبر من 30 عاما ويجب النزول بمتوسط الاعمار.

وواصل تصريحاته مؤكدا أن العشرة أيام المقبلة ستحسم مركز حراسة المرمى وإذا كان الشناوي جيد سيشارك وإذا لم يكن كذلك سيكون مصطفي شوبير هو الحارس والمنافسة ستكون بينهم على مركز حراسة المرمى، وعواد حارس جيد ونفس الأمر المهدي سليمان، ولكن الأمر سيكون محسوم أما للخبرة مثل الشناوي أو الحالة المتميزة مثل شوبير.

وأضاف أن أكرم توفيق نموذج للإصرار بعد أن تخطى إصابته مرتين بقطع في الرباط الصليبي .. علي معلول أفضل محترف دخل مصر والأهلي عموماً وأتمنى التجديد له لمدة موسمين بالرقم الذي يطلبه من باب رد الجميل ومن باب ما قدمه.

وأشار إلى أن التجديد لعمرو السولية يجب أن يسبقه جلسة لتوضيح الأمور في ظل تقدمه بالسن ووجود زحمة بوسط الملعب وأن يتم إخطاره بصعوبة مشاركته لتجنب الأزمات.

واختتم: رسالتي لإمام عاشور أن مصر كلها تقول إنه سوبر ستار مصر وهو كذلك بالفعل وبالتالي عليه أن يركز بنسبة ١٠٠٪‏. وأن يكون لديه ثبات انفعالي على كل المستويات.. أشكر أفشة لأنه كان رقم ١ في مركزه وتعرض للظلم كثيرا ولم يثر المشكلات.