الوصل يتوج بلقب الدوري الإماراتي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثامنة في تاريخه..

الإثنين 27/مايو/2024 - 03:17 ص 5/27/2024 3:17:46 AM

نجح فريق الوصل، في التتويج بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، بالجولة 25 من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين.

وحسم الوصل رسميًا لقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما وصل للنقطة 61، وابتعد عن شباب الأهلي الوصيف.

الوصل بطلاً للدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه

وأحرز لفريق الوصل، هاريس سيفروفيتش الهدف الأول في الدقيقة 49، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 58، واختتم أداما ديالو أهداف نادي الوصل في الدقيقة 96 لينهي المباراة بفوز الإمبراطور.

بهذا النتيجة، يحتل فريق الوصل صدارة الدوري الإماراتي برصيد 61 نقطة، بينما جاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.