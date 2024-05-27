ميدو: إمام عاشور ممكن يلعب مدافع وكل الدعم للتوأم

ياسر رشاد - القاهرة -

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بمستوى إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي بعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر، التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "إمام عاشور لاعب خط وسط متميز ويستطيع اللعب تحت ضغط".

وأكمل: " إمام عاشور ممكن يلعب في أي مكان حتى لو مدافع، فهو لاعب رائع وما زال أمامه الكثير لتقديمه في الملاعب مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأردف: "دورنا دعم حسام حسن، وأخاطب الجمهور المصري بعدم السير وراء الصفحات المعارضة لتخطي المباراتين القادمتين وضمان التأهل لكأس العالم".

وأتم: "قد نختلف أو نختلف مع التؤام ولكنهم أساطير ولهم كل الدعم".

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفي فتحي - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف