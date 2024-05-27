حقيقة توقيع عقوبة على الشيبي في قضيته ضد الشحات

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة توقيع عقوبة على المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ضد حسين الشحات، نجم الاهلي.

وكانت لجنة الانضباط قد عقدت اجتماعًا خلال الساعات الماضية من أجل حسم أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي.

وتداولت أنباء حول احتمالية وجود قرار بإيقاف الشيبي، بسبب اللجوء للمحاكم المدنية في أزمته مع الشحات.

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وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك:”مصدر: لجنة الانضباط عقدت اجتماعًا خلال الساعات الأخيرة ولكنها لم تخرج بأي قرار جديد خاص بمحمد الشيبي”.

وكان الشيبي قد تقدم بشكوى في القضاء المصري ضد حسين الشحات بعد اعتداءه عليه باليد في إحدى مباريات الاهلي وبيراميدز السابقة.

وحددت المحكمة جلسة يوم 30 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الشيبي ضد حسين الشحات، بعدما قام بصفعه في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.