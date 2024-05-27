كولر يحسم مصير موديست مع الاهلي ويفجر مفاجأة بخصوص رحيل عبد الحفيظ

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، مصير المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، وفجر مفاجأة حول رحيل سيد عبد الحفيظ.

وكان الاهلي قد تعاقد مع موديست في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، بعقد لمدة موسم.

وقال كولر في تصريحات تلفزيونية، إنه عندما عرض عليه موديست تواصل مع بعض أصدقائه في ألمانيا، وعلم أنه لاعب عظيم ويمتلك اسم كبير في ألمانيا وسيرة ذاتية قوية.

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وأوضح كولر، أنه كان يبحث عن لاعب قوي ويجيد لعب الكرات الرأسية، وهو ما وجده في المهاجم الفرنسي، لذلك قرر التعاقد معه.

وبخصوص رحيل موديست في نهاية الموسم، قال مدرب الاهلي:” هو لاعب ملتزم ويجيد بقوة في التدريبات، ولم يقصر، ومن المبكر الحديث عن مستقبله.

وعن اتهامه بالتسبب في رحيل سيد عبد الحفيظ، من منصب مدير الكرة بالنادي الاهلي، قال كولر:” محمود الخطيب هو صاحب قرار الرحيل.

واختتم:” الخطيب أبلغني برحيل سيد عبد الحفيظ عن الاهلي وتعيين خالد بيبو، وليس لي تدخل فى ذلك”.