كولر يصدم جماهير الاهلي بشأن مصير معلول ويكشف حقيقة خلاف مصطفى شوبير والشناوي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تجديد عقد علي معلول، بعد إصابته في مباراة الترجي في نهائي أفريقيا.

وقال مارسيل كولر في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على MBC Masr 2: «معلول لاعب كبير، قدم الكثير للاهلي، ولعب معي لمدة عامين، وكان لاعبًا مميزًا للغاية وقدم مباريات عظيمة”.

وتابع: «التجديد لعلي معلول؟ إصابته ليس صغيرة، تستغرق وقتًا كثيرًا ولقد اقترب من 35 عامًا، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، وهو لاعب من الصعب تكراره، وأنا ليست وظيفتي تجديد عقود اللاعبين”.

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وتطرق للحديث عن حقيقة خلاف الشناوي ومصطفى شوبير حارسي الاهلي:” لا يوجد مشاكل بينهم على الإطلاق، عرفنا بإصابة الشناوي من دور المجموعات وعلمنا حسابنا، لذلك سافر إلى ألمانيا سريعًا، من اجل أن يعود أيضًا سريعًا للملعب”.

واختتم:” وفي نهائي أفريقا اتخذت قرار وجود مصطفى شوبير لأن لم يكن هناك تدريبات كافية لكي آراه يتدرب، ولم أكن أريد أن اخاظر به ويتعرض للهجوم من الجماهير إذا كنا خسرنا المباراة”.

يذكر أن الاهلي ق توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي للمرة الثانية عشر.