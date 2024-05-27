الاهلي يعلن مصير مباراته أمام الألومنيوم في كأس مصر

كشف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، عن مصير مباراة الفريق الكروي الأول ضد الألومنيوم، في بطولة كأس مصر.

وكان من المقرر أن يلعب فريق الاهلي ضد نظيره الألومنيوم، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري.

ويرفض الاهلي خوض منافسات بطولة كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، خاصة أن عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في الفريق سينضمون إلى منتخباتهم.

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وقال شلبي في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، إن مواجهة المارد الأحمر أمام الألومنيوم في كأس مصر تم تأجيلها.

وتابع:”هناك لائحة خاصة بالمكافأت المالية، وبطولة كأس مصر جزء من ثقافة النادي الاهلي”.

ويضم منتخب مصر 10 لاعبين من صفوف الاهلي، لخوض معسكر شهر يونيو المقبل، والذي سيشهد مواجهتين ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.