مارسيل كولر يكشف سبب عدم حبه للقب "جدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح مدرب الأهلي، مارسيل كولر، سبب عدم حبه للقب "جدي" الذي أُطلق عليه من قبل جماهير الأهلي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال كولر في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "عندما تلقيت عرضا من الأهلي درست الموضوع كويس، وشاهدت فيديوهات لجمهور الأهلي وهم يملئون المدرجات وهو ما أسعدني جدا، لذلك انضممت للمارد الأحمر".

وأضاف: "لما وصلت مصر اتفاجئت أنه لا يوجد جمهور والأعداد محدودة، والدوري بالأخص الجمهور مش بيكون كتير، وأمس كان الاستاد مليان وجسمي قشعر من دعم الجمهور وأعدادهم".

وبسؤاله هل يحب لقب "جدي" أم لا؟، أجاب: "مش عايز أكبر في السن، وكان شعري كله أسود ولكن الآن يتحول للأبيض، وأنا جد فعلا عندي 4 أحفاد".

وواصل: "مباراة الترجي كانت صعبة، خاصة بعد إصابة علي معلول، والتخطيط للمباراة كان صعب جدا، واتفرجت على 5 ماتشات كاملة، أكثر من مرة قبل ما نلاعبهم، منهم ماتشين صنداونز".

واختتم: "الترجي كسب صنداونز رايح جاي، وأنا مع صنداونز مكسبتش ولا مرة، وهو فريق قوي جدا، وذلك يبرز قوة وتنظيم وسرعة فريق الترجي".

وقاد كولر فريق الأهلي للفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في التاريخ على حساب الترجي التونسي.

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