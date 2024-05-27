كولر يكشف كواليس قرار الاعتماد على كريم فؤاد بدلاً من معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر على كواليس قرار الاعتماد على الظهير الأيمن كريم فؤاد بدلًا من زميله الظهير الأيسر بالفريق علي معلول بعد إصابته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال كولر، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" على قناة MBC2:"الفضل يعود هنا لسامي قمصان قال لي إن كريم سبق ولعب موسماً كاملاً كظهير أيسر وأنا أحب كريم وأحب أن أراه يتواجد في النصف الأمامي من الملعب ودفعت به كجناح ولكنه غاب لفترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ورأيته وهو جناح أيسر من قبل وكان موقفًا صعبًا؛ خاصة أن علي معلول قد أُصيب بعد 5 دقائق فدفعت بكريم فؤاد بدلًا منه".

وأضاف المدرب السويسري:"أصعب شيء أن كريم ظلّ خلال المحاضرات السابقة للمباراة يستعد كجناج أيمن ولكن حين شارك تواجد في مركز مختلف وأدى مباراة هائلة من وجهة نظري وهو ما يُشير إلى خبرات اللاعب رغم صغر سنه".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"أتألم لكل إصابة بصفوف فريقي لأنني لا أريدها فأبحث من سيُشارك بدلًا من اللاعب المُصاب ولدينا مباريات كثيرة بها ضغط كبير وسفر ومناخ".

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