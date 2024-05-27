"ثنائي الأهلي لأمر فني".. الخليج 365 يكشف أسباب 8 غيابات بقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف مصدر سبب استبعاد 8 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، سبب استبعاد الثمانية لاعبين وهم: محمد أبوجبل، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، عمر مرموش، أحمد عاطف ومصطفى شلبي.
وجاءت أسباب الاستبعادات بحسب تصريحات المصدر ذاته كالتالي:
محمد أبو جبل: إصابة في الرباط الصليبي.
محمد شكري: إصابة في الرباط الصليبي.
أحمد حجازي: إصابة في الركبة.
محمد مجدي أفشة: استبعاد فني.
حسين الشحات: استبعاد فني.
عمر مرموش: إصابة في اليد.
أحمد عاطف: استبعاد فني.
مصطفى شلبي: إصابة في العضلة الضامة.
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد أعلن في وقت سابق القائمة التي سيخوض بها مباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو، للاطلاع عليها.. اضغط هنا
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