"ثنائي الأهلي لأمر فني".. الخليج 365 يكشف أسباب 8 غيابات بقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر سبب استبعاد 8 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، سبب استبعاد الثمانية لاعبين وهم: محمد أبوجبل، محمد شكري، أحمد حجازي، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، عمر مرموش، أحمد عاطف ومصطفى شلبي.

وجاءت أسباب الاستبعادات بحسب تصريحات المصدر ذاته كالتالي:

محمد أبو جبل: إصابة في الرباط الصليبي.

محمد شكري: إصابة في الرباط الصليبي.

أحمد حجازي: إصابة في الركبة.

محمد مجدي أفشة: استبعاد فني.

حسين الشحات: استبعاد فني.

عمر مرموش: إصابة في اليد.

أحمد عاطف: استبعاد فني.

مصطفى شلبي: إصابة في العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد أعلن في وقت سابق القائمة التي سيخوض بها مباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

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