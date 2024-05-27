كولر يكشف: كواليس التعاقد مع موديست ووسام أبو علي.. وأهمية إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن كواليس التعاقد مع اللاعب الفرنسي موديست والفلسطيني وسام أبو علي.

وقال كولر، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" على فضائية MBC2 اليوم الإثنين:"لم أكن أريد رحيل محمد شريف ولكنه جاء وطلب الرحيل لوصول عرض جيد له، وشاهدت عددًا كبيرًا من اللاعبين وكان بالنسبة لي أن من سيأتي يكون أفضل من المتواجد وبفارق كبير ورأيت لاعبين لا حصر لهم وشاهدت مباريات كثيرة ثم عرضوا عليّ لاعبين آخرين وخسرت محمد شريف وكنت في حاجة لمهاجم".

وأضاف مدرب الأهلي:"الميركاتو كان قد انتهى وكان لابد أن نتعاقد مع مهاجم وكان موديست (فري) وتواصلت مع مدربين في ألمانيا فكان بنادي اسمه كبير وكنت في حاجة للاعب يُسجل برأسه جيدًا ووسام تم عرضه علي ورأيت مباريات كثيرة له ويضغط جيدًا ويتناسب مع الفكر الخاص بي وحل مثالي وسعيد بوجوده".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بالرد على أهمية إمام عاشور في الملعب بقوله:"هو حل لأزمة وسط الملعب وجمهور الأهلي يحب اللاعب (الحريف) وهو لاعب دولي وخاض مباريات رائعة حين كان في الزمالك ولكنه تعرض لإصابة مؤخرًا ومازال أمامه الكثير ليقدمه وأدى مباراة رائعة أمام الترجي وتحركاته كانت مهمة".

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