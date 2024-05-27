الظهور الإعلامي الأول.. أبرز تصريحات كولر مع إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

تحرير: مصطفى الجريتلي - محمد القرش:

ظهر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في أولى حلقاته ببرنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2". وتحدث في عدة موضوعات مهمة، تخص لاعبي الأهلي ومشاركاتهم مع البطولات التي توج بها وكان آخرها دوري أبطال إفريقيا الـ 12 على حساب نادي الترجي التونسي، بالإضافة إلى الأزمات التي مر بها مع بعض اللاعبين، وكواليس تعاقده مع النادي الأهلي وعلاقته بالجمهور.

ونعرض أبرز تصريحات المدير الفني التي أدلى بها اليوم..

كولر: لا يوجد لديّ حب وكره.. والجماهير تُطالبني بالنسخة 13 من الآن

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن سياسته في اختيار القائمة لا تعتمد على الحب والكرة والفريق ينجح حين يكون الفريق على قلب رجل واحد... للتفاصيل اضغط هنا

مارسيل كولر يكشف سبب عدم حبه للقب "جدي"

أوضح مدرب الأهلي، مارسيل كولر، سبب عدم حبه للقب "جدي" الذي أُطلق عليه من قبل جماهير الأهلي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق.. للتفاصيل اضغط هنا

هل سيُجدد الأهلي تعاقده مع علي معلول؟.. رد غير حاسم من كولر

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، عما إذا كان سيتم تمديد التعاقد مع المحترف التونسي بصفوفهم علي معلول من عدمه بعد إصابته.. للتفاصيل اضغط هنا

"كولر يكشف كواليس قرار الاعتماد على كريم فؤاد بدلاً من معلول

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر على كواليس قرار الاعتماد على الظهير الأيمن كريم فؤاد بدلًا من زميله الظهير الأيسر بالفريق علي معلول بعد إصابته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.. للتفاصيل اضغط هنا

كولر يكشف: كواليس التعاقد مع موديست ووسام أبو علي.. وأهمية إمام عاشور

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن كواليس التعاقد مع اللاعب الفرنسي موديست والفلسطيني وسام أبو علي.. للتفاصيل اضغط هنا

هل هناك مشكلة بين الشناوي وشوبير؟.. كولر يجيب

أكد المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، إنه توقع تألق مصطفى شوبير عقب إصابة محمد الشناوي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق.. للتفاصيل اضغط هنا

كولر يكشف تفاصيل أزمته مع عبد القادر وغضب أكرم توفيق

كشف السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تفاصيل خلافه مع أحمد عبد القادر وغضب أكرم توفيق، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي إبراهيم فايق.. للتفاصيل اضغط هنا



كولر: رحيل عبدالحفيظ ليس قراري.. ويجب التفكير في تقليل فرق الدوري

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إنه لم يكن لديه أي قرار في رحيل مدير الكرة السابق بجهازه الفني سيد عبدالحفيظ، للاطلاع على المزيد.. اضغط هنا