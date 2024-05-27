كولر يكشف تفاصيل أزمته مع عبد القادر وغضب أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي تفاصيل خلافه مع أحمد عبد القادر وغضب أكرم توفيق، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال كولر في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "اللاعبين المصريين مختلفين عن أوروبا، ودائما مهم أن لو واحد عمل حاجة مش صح أو أنا شايف إنها غلط، بتكلم معاه في ساعاتها، وأحيانا بتكلم قدام الفرقة كلها، عشان يعرفوا، والموضوع ينتهي بغرامة أو خصم، وبعدها ولا كأنه حصل".

وأضاف: "مش بحب أن لاعب يقلب وشه، أنا شخص متفائل وبحب الطاقة الإيجابية، ومش بحب أمشي في طريق سلبي، وساعات ده بيحصل هنا، لكن مش بدي ضهري للاعب بالعكس بديله فرصة يرجع من تاني".

وواصل: "عبد القادر رفض مصافحتي وخلقت له عذر إنه غاضب، لكن كانت هناك الكثير من الكاميرات التي نشرت الموقف، وبعدها بيومين تحدثت معه وشرحت الموضوع، واعتذر لي وانتهى الخلاف، وشارك في اللقاءات وظهر بشكل جيد".

وأردف: "أنا بتابع كل اللاعبين جيدا، وأي لاعب يتعالى يجلس على مقاعد البدلاء، وأعطي الفرصة للاعب آخر".

وأوضح: "أكرم توفيق كان يشارك في مركز نصف الملعب قبل قيادتي للفريق، ومعي لعب كظهير أيمن وتعرض للإصابة بسبب القوة التي يلعب بها، ونصحته بالهدوء بعد عودته من الإصابة وأنه محتاج وقت عشان يرجع من تاني، وهو ما لم يعجبه".

وأتم مارسيل: "لكن في النهاية عمل واجتهد كثيرا في نص الملعب، وحارب وقاتل، وقدم مباراة إياب أفضل من الذهاب أمام الترجي وكانت جميع قراراته صحيحة".

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