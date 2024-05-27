هل هناك مشكلة بين الشناوي وشوبير؟.. كولر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، إنه توقع تألق مصطفى شوبير عقب إصابة محمد الشناوي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال كولر في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر":توقعت تألق مصطفى شوبير بعد إصابة محمد الشناوي، كنت متابعه من السنة اللي فاتت، وعنده رد فعل قوي، لكن هناك مباريات بها الضغط كبير، والمهاجم ممكن يضيع 10 مرات، لكن يجيب واحدة الناس تفرح، وحارس المرمى غلطته بفورة".

وأضاف: "لا توجد مشاكل خالص بين الشناوي وشوبير، والشناوي كان عايز يرجع بشكل أسرع، لكن كنا لازم نشوفه في أرض الملعب، مش بس كلام طبي نظري، وكان يريد أن يشارك".

وواصل: "بعد إصابة الشناوي كانت فترة صعبة جدا لينا وله، 4 شهور غياب لحارس مرمى عظيم وشخصية عظيمة، كابتن كبير جدا، ومسيطر على اللاعبين في غرفة الملابس".

وأتم السويسري: "لكن مصطفى يقدم مباريات كبيرة جدا، وكنا عارفين مدة غياب الشناوي، ودارسين هنعمل ايه في فترة غياب الشناوي".

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