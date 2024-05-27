اخبار الرياضه

كولر: رحيل عبدالحفيظ ليس قراري.. ويجب التفكير في تقليل فرق الدوري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إنه لم يكن لديه أي قرار في رحيل مدير الكرة السابق بجهازه الفني سيد عبدالحفيظ.

وأضاف كولر، ببرنامج "الكرة مع فايق" على فضائية MBC2 اليوم الإثنين:"لم يكن لي أي قرار في رحيل سيد عبدالحفيظ فالقرار كان من الإدارة ولم يكن لي رأي به".

وتطرق المدرب السويسري لنظام الكرة في مصر بقوله:"جدول المباريات صعب جدًا في مصر ونخوض العديد من المباريات ويجب التفكير في تغيير نظام الدوري أو تقليل عدد الفرق".

وأتم تصريحاته بقوله:"يجب أن ينتظم اللاعبون بصفوف المنتخب في التوقيتات المحددة لذلك كما يحدث في أوروبا وكنت مدربًا للنمسا وأعلم أن مدرب المنتخب يحتاج لوقت للعمل مع اللاعبين وتحدثت في مرة واحدة مع حسام حسن".

اقرأ أيضًا:

كولر: لا يوجد لديّ حب وكره.. والجماهير تُطالبني بالنسخة 13 من الآن

هل سيُجدد الأهلي تعاقده مع علي معلول؟.. رد غير حاسم من كولر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا