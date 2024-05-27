شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يغلق ملف الدورى مؤقتاً استعداداً للترسانة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، ملف مسابقة الدوري مؤقتاً، استعداداً للقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام الترسانة فى دور الـ32 بكأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الترسانة مساء الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي بجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.